V Premier League debutoval ako 17-ročný. Slovan získal historicky prvého Angličana

RATISLAVA. Už vo štvrtok ráno sa jeho meno objavilo na súpiske Slovana Bratislava na webe UEFA.com. Necelé dve hodiny pred zápasom klub oficiálne potvrdil príchod novej posily.

Do kádra Vladimíra Weissa pribudol 23-ročný anglický krídelník Andre Green.

Ako informuje oficiálny web klubu, do tréningu sa zapojí po prvom zápase s Olympiakosom Pireus v play off Európskej ligy, avšak mal by byť k dispozícii pre odvetu.

VIDEO: Pozrite si najlepšie momenty Andreho Greena