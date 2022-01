Legendy NFL v play off smolne skončili. Aká bude ich budúcnosť?

BRATISLAVA. Hrajúca legenda amerického futbalu Tom Brady v roku 2022 nezíska svoj ôsmy prsteň pre víťaza Super Bowlu. Skúsený 44-ročný quarterback nepriviedol Tampu Bay k obhajobe titulu a končí s ňou už v divíznom kole.

Buccaneers v nedeľu prehrali s Los Angeles Rams 27:30. Hoci to dlho vyzeralo na jednoznačnú záležitosť mužstva pod vedením Seana McVaya, Brady opäť potvrdil, že ho nikdy nemožno odpisovať predčasne.

Ešte v 42. minúte prehrávala Tampa 3:27, no nevzdala to. Aj vďaka viacerým veľkým chybám Rams dostala šancu na to, aby skóre vyrovnala.