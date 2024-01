Pick 6: Generačný talent sklamal. Ľudia si kupovali lístky na zápas, ktorý nebude

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, keď obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej end zóny pre šesť bodov. Aj v sezóne 2023 vám portál Sportnet prináša šesť okamihov týždňa NFL. Základná časť sa skončila, no aj po nej pokračuje hneď niekoľko tímov, ktorým odborníci pred začiatkom sezóny neverili. Naopak, do play-off sa nepozrie tím, ktorý už v polovici decembra spustil predaj vstupeniek na vyraďovaciu časť. Pick 1: Houston, máme play-off Po bitke je každý generál, ale Indianapolis Colts so svojim trénerom Shaneom Steichenom nezvládli koncovku súboja, ktorý ich mohol posunúť do play-off.

Za stavu 17:23 sa dostali do red zóny Houstonu, no museli ísť hrať štvrtý down na jeden yard. Zostávalo im 103 sekúnd, no prekoučovali to. Ak by hrali rýchlo, aj v prípade neúspechu by ešte mali šancu trikrát zastaviť čas.

Lenže, s rozohrávkou čakali až si museli zobrať oddychový čas. Tým pádom bolo jasné, že pokiaľ ten jeden yard nezískajú, sezóna sa pre nich skončí. V tomto prípade mali vytiahnuť eso z rukáva, teda svoju najlepšiu behovú akciu. Jonathan Taylor hral výborne o čom svedčí 188 získaných yardov. Je trestuhodné, že v kľúčovom momente Taylor ani len nebol na ihrisku. VIDEO: Tyler Goodson v kľúčovom momente nezachytil prihrávku

Namiesto toho zvolil quarterback Gardner Minshew krátky pas na v hierarchii tímu až tretieho running backa Tylera Goodsona. Ten bol počas sezóny zapájaný minimálne a v kľúčovom momente loptu nespracoval. Texans tak mohli otvárať šampanské. Pred sezónou boli v rebríčku sily na predposlednom mieste, no dnes sú v play-off. CJ Stroud sa na záver základnej časti dal zdravotne dokopy a nesklamal - 20 z 26 prihrávok pre 264 yardov. Takmer s určitosťou bude nováčikom roka. A zaslúžene. Mužstvo, ktoré v predošlých troch sezónach vyhralo dokopy len jedenásť zápasov, dosiahlo najmä vďaka dvojke draftu 2023 nečakaný úspech. "Nie je veľa lepších quarterbackov v NFL ako je on. CJ Stround je elita," napísal cornerback Philadelphie Eagles Darius Slay. Pick 2: Pohroma pre Jaguars Očakávalo sa, že spolu s Houstonom si z divízie AFC South zaistí postup Jacksonville, no Jaguars svoj posledný zápas nezvládli. Po prehre s Tennessee 20:28 sa strhla vlna kritiky najmä na Trevora Lawrenca. Možno argumentovať tým, že nebol úplne fit, no v tomto prípade je na mieste otázka, či má zranený hráč nastúpiť v kľúčovom zápase sezóny. Lawrence má okolo seba auru, ktorú si vybudoval svojimi výkonmi na univerzite Clemson. Má na sebe nálepku generačného talentu.

V tejto sezóne však v štatistike pasových touchdownov quarterbackov obsadil až 16. miesto a hodil štvrtý najvyšší počet interceptions. Proti Tennessee vlastnými chybami doprial Titans šancu vybudovať si náskok a keď ho následne mohol vymazať, dvakrát to nezvládol. VIDEO: Trevor Lawrence nedokázal skórovať z hranice jedného yardu

Sedem minút pred koncom skončil jeden yard pred end zónou a jeho posledné nepresné prihrávky sú akurát terčom posmešných reakcií na sociálnych sieťach. "Tím mi dôveruje, ale nevyšlo to. Musím za to niesť zodpovednosť, koniec koncov je to na mne, pre akú akciu sa rozhodnem," hovoril Lawrence. Jacksonville mal bilanciu osem výhier a tri prehry, divízny titul takmer vo vrecku, no napokon sa pre neho sezóna končí obrovským sklamaním. Navyše, podľa oficiálneho konta na sociálnej sieti X klub od 13. decembra predčasne predával vstupenky na zápas prvého kola play-off. Na webe ticketmaster.com bolo vidno, že väčšina sektorov už bola vypredaná. Stránka v pondelok informovala, že podujatie bolo zrušené a majitelia vstupeniek by mali dostať svoje peniaze späť do 30 dní.

Naopak, vydarenú rozlúčku s dresom Titans zažil Derrick Henry. Skóroval touchdown a celkovo pri 19 behových pokusoch získal 153 yardov. Po skončení zápasu si už de facto ako voľný hráč zobral mikrofón a prihovoril sa fanúšikom. "Chcem sa vám poďakovať za najlepších osem rokov môjho života. Zažili sme vzostupy aj pády. Sledovali ste, ako rastiem ako hráč aj človek. Vždy ste ma podporovali, rád vidím svoje číslo 22 na štadióne. Dúfam, že som bol inšpiráciou pre deti a všetkých ľudí v komunite," povedal.

Pick 3: Hrá skvele, už nerobí chyby Snáď najskloňovanejšou osobou v štáte Wisconsin je Jordan Love. Pri svojej debutovej sezóne dotiahol Green Bay Packers do play-off. Mužstvo, ktoré má najmladší káder v lige a malo byť v prestavbe po odchode Aarona Rodgersa, vygradovalo svoju formu a zarmútilo fanúšikov Seattle.

Je pravdou, že Love potreboval čas na zoznámenie sa s NFL. Napríklad, v piatom týždni hodil až tri interceptions pri prehre s Raiders 13:17. V posledných ôsmich zápasoch (šesť výhier a dve prehry, pozn.) sa však podobnej chyby dopustil len už raz a zaznamenal 18 pasových touchdownov. Proti Chicagu skompletizoval 27 z 32 prihrávok pre 316 yardov. "Myslím si, že každý vedel, čoho sme schopní. Zápasy, ktoré sme prehrali, boli veľmi tesné. Vedeli sme, že ak tie maličkosti zlomíme na našu stranu, budeme vyhrávať," povedal pre CBS Sports 25-ročný hráč.

Jeho výkony pochválil aj Jaire Alexander: "Povedal som to už počas kempu. Je najlepší quarterback v lige, čo v posledných týždňoch dokazuje." Tieto slová bude chcieť potvrdiť v zápase proti Dallasu. Ten tretiu sezónu po sebe dosiahol bilanciu 12-5, no nechce opäť vypadnúť v prvom kole. Trénera víťaza divízie NFC East Mikea McCarthyho čaká špecifický duel. V rokoch 2006 až 2018 totiž viedol Packers a doviedol ich aj k Super Bowlu. Pick 4: Goff i Stafford proti "svojim" Špecifická konfrontácia čaká aj Matthewa Stafforda a Jareda Goffa. Quarterback tímu Los Angeles Rams totiž zavíta do Detroitu, ktorý ho v roku 2009 draftoval z prvej pozície a následne tam strávil dvanásť rokov. Goffov príbeh je presne opačný, akurát pôsobil v Los Angeles kratšie.

O tom, že Rams narazia na Lions a zároveň sa vyhnú Cowboys, rozhodli v poslednom zápase, v ktorom zdolali San Francisco 49ers. "Pre nás je vzrušujúce už len to, že sme sa dostali do play-off. Mnohí ľudia si nemysleli, že by sme sa mohli dostať na túto úroveň. V Detroite to bude búrlivé, play-off sa tam nehralo asi 30 rokov. Vo skvelej atmosfére to bude pre nás náročné, ale určite sa na to teším," cituje Stafforda web ESPN. V zápase proti 49ers dostal prednosť Carson Wentz a aj vďaka jeho presným pasom stanovil Puka Nacua nováčikovské rekordy v počte zachytených prihrávok (105) a tiež získaných yardov (1481) v rámci sezóny.

Lions sa takisto naladili na play-off víťazstvom, no problémom je zranenie Sama LaPortu. Tréner Dan Campbell sa rozhodol, že nastúpia hráči zo základnej zostavy, no tentokrát sa mu tento risk nevyplatil. Zatiaľ nie je jasné, či bude môcť nováčik na pozícii tight enda nastúpiť. Podľa NFL Media utrpel pomliaždenie kostí a hyperextenziu kolena. Pick 5: Zobudí sa Philadelphia? Keď sme pri zraneniach, v New Yorku sa už po niekoľkých minútach zápas skončil pre A.J. Browna, čo ešte viac prehlbuje krízu Philadelphie Eagles. Minuloročný účastník Super Bowlu prehral päť z posledných šiestich zápasov, pričom na pôde Giants previedol slabučký výkon, o čom svedčí skóre 10:27. Áno, šance Philadelphie na triumf v divízii boli minimálne. Tréner Nick Sirianni sa však rozhodol začať zápas bez náhradníkov, no napriek tomu to nefungovalo. Navyše, Jalen Hurts dostal nepríjemný úder a tiež odstúpil. Čoraz častejšie sa vynárajú otázky o tom, či nastane znovuzrodenie Philadelphie vo vyraďovacej časti alebo sa jej sezóna čoskoro skončí.

"Pocit, ktorý mám z tohto tímu, je desivý. Všetci sme smutní. Povedzme si to úprimne, zdolalo nás dosť zlé mužstvo. Budúci týždeň musíme ísť znova na ihrisko a zlepšiť sa," povedal defenzívny tackle Fletcher Cox. Fanúšikovia Eagles veria, že zranenie Browna nebude vážne, running back D'Andre Swift sa uzdraví a DeVonta Smith si dá dokopy zranený členok. Pokiaľ by sa tak nestalo, o týždeň už nemusí byť Philadelphia v hre. Jej zápas uzavrie program tzv. wild card kola. Pocestuje na pôdu hráčov Tampy Bay Buccaneers, ktorí si opäť vybojovali divízny titul. Pri výhre nad Carolinou 9:0 síce neskórovali touchdown, no obrana okolo Whitea, Barretta, Davida či Winfielda bola fantastická. VIDEO: Antoine Winfield a jeho parádny zákrok v zápase proti Caroline

Pick 6: Bez práce je už dvojica trénerov Pri záverečnom picku sa pozrieme aj na tímy, pre ktoré sa sezóna skončila. New Orleans spolu s Atlantou živili šancu na postup, no výhra Tampy to zhatala. Vo vzájomnom zápase bolo skóre vyrovnané 17:17, no po zmene strán bolo na ihrisku už len jedno mužstvo. Saints dali 31 bodov bez odpovede súpera.

Záverečných sedem zaznamenali niečo vyše minútu pred koncom. Obvykle sa za rozhodnutého stavu už len zápas dohráva, no Saints sa rozhodli inak. Trénera Atlanty Arthura Smitha takýto "prejav nerešpektu" nahneval. Jeho náprotivok Dennis Allen sa následne na tlačovej konferencii ospravedlnil. "Toto nie sme my. Mali sme zakľaknúť. S Falcons máme dobrú, vzrušujúcu rivalitu, ale spôsob, akým sme zakončili zápas sa mi nepáčil," povedal.

Každopádne, práve Smith sa stal prvým prepusteným trénerom po konci základnej časti a o pár hodín neskôr ho nasledoval Ron Rivera z Washingtonu. Kto však trénera meniť nemusí napriek neúčasti v play-off je Cincinnati. Tomu síce ušla miestenka v boji o Super Bowl, no s bilanciou 9-8 prispelo k tomu, že po 88 rokoch mali v aspoň jednej divízii všetky tímy pozitívnu bilanciu.