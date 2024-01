Pick 6: Po verdikte rozhodcov im zamrzol úsmev. Goff: Taký pocit som ešte nezažil

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, keď obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej end zóny pre šesť bodov. Aj v sezóne 2023 vám portál Sportnet prináša šesť okamihov týždňa NFL. Z toho predposledného stojí za zmienku kontroverzný moment v Dallase, ofenzívna smršť Ravens, totálne zlyhanie Eagles či skvelá séria Mikea Tomlina. Pick 1: Skvelá akcia nemohla platiť Je to vždy veľké riziko. V poslednej minúte prehrávate o sedem bodov, skórujete touchdown, no namiesto extra bodu sa rozhodnete pre dvojbodovú konverziu. Hráte vabank. Buď vyhráte alebo pôjdete domov s dlhým nosom.

Tréner Detroitu Lions Dan Campbell patrí medzi koučov, ktorí sa podobných situácií neboja, čo ukázal aj v dôležitom zápase na pôde Dallasu. Na prvý pohľad zahlásil famóznu akciu, ktorou dokonale zaskočil súpera. Taylor Decker zachytil loptu v end zóne a skóre zdanlivo preklopil na stranu Lions. Rozhodcovia však víťaza divízie NFC North schladili žltou vlajkou. Decker je totiž ofenzívny tackle, nie receiver či tight end. Ak sa chce zapojiť do útočnej akcie a byť prijímateľom prihrávky, musí to byť vopred nahlásené. Hlavný rozhodca Brad Allen po zápase uviedol, že sa mu nahlásil iný hráč ako Decker. Bol ním hráč číslo 70 Dan Skipper, hoci sa následne postavil na pozíciu, na ktorú mohol ísť aj bez toho, aby sa zahlásil. VIDEO: Kontroverzné (ne)zahlásenie sa Taylora Deckera

Komunikácia tak zlyhala na strane Lions, ktorí sa tým pripravili o cenné víťazstvo, ktorým by prerušili 16-zápasovú domácu víťaznú sériu Cowboys. "Dostaneme sa tam, dáme touchdown, dvojbodovú konverziu a celé je to na nič. Bolo to nešťastné. Ešte nikdy som nemal pocit, že sme vyhrali, no nebolo to tak," povedal novinárom quarterback Jared Goff. Zápas intenzívne prežívali aj komentátori Premier Sportu 2. "Pokiaľ máte slabé srdce, tak tento zápas nie je pre vás," glosoval Jan Štiegler. Pick 2: Fanúšikovia skandovali MVP Silvestrovský súboj na M&T Bank Stadium zrejme dal odpovede na dve zásadné otázky. Titul v konferencii AFC si zaistili Baltimore Ravens (fakt) a cenu MVP druhýkrát v kariére získa Lamar Jackson (predpoklad). Odohral skvelý zápas, stačí na pozrieť na výsledok 56:19.

Baltimore deklasoval Miami Doplhins, Jackson skompletizoval 18 z 21 pasov pre 321 yardov a päťkrát našiel spoluhráča v end zóne súpera. Piati rôzni receiveri získali aspoň 33 yardov, Zay Flowers dokonca pokoril stovku, pričom mu na to stačili len tri zachytené prihrávky.

Quarterback Baltimoru Ravens Lamar Jackson (8) a wide receiver Zay Flowers. (Autor: TASR/AP)

Fanúšikovia počas zápasu skandovali MVP! "Neviem, či som v tejto sezóne videl pôsobivejší výkon," povedal tréner Ravens John Harbaugh. Miami doplatilo aj na zranenia. K dispozícii neboli Jaylen Waddle, Raheem Mostert a po zápase v Baltimore sa k ním nechcene pridal aj linebacker Bradley Chubb. Ten sa zranil tri minúty pred koncom, za rozhodnutého stavu. "V takýchto chvíľach by som chcel mať stroj času," povedal tréner Mike McDaniel, ktorý si vyčítal to, že Chubba nechal zbytočne dlho na ihrisku.

Zápasy 18. týždňa NFL na Premier Sport 2 Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Pick 3: Darovali divízny titul Prekvapením 17. týždňa bola jednoznačne prehra Philadelphie s Arizonou 31:35, pričom domáci Eagles po polčase mali komfortný náskok 21:6. Špeciálne bolo toto víťazstvo pre hlavného trénera Cardinals Jonathana Gannona, ktorý je bývalým defenzívnym koordinátorom Philadelphie. Senzačný obrat spečatil 32 sekúnd pred koncom running back James Conner, ktorý bol 26-krát v akcii a pri jeho poslednej hre sa presadil z dvojyardovej línie.

Philadelphia prehrala štyri z posledných piatich zápasov. To rozhodne nie je forma, ktorú by chcel mať tím s tými najvyššími ambíciami. "Eagles hrali ako tím, ktorý je skôr odsúdený na rýchly koniec v play-off, než ako tím, ktorý by mohol druhýkrát postúpiť do Super Bowlu," píše CBS Sports. VIDEO: Rozhodujúci moment zápasu Philadelphia - Arizona

Jalen Hurts so stoickým pokojom hovorí, že stále má jeho tím všetko pred sebou. Áno, kľúčová časť sezóny ešte len príde, no prehra proti Cardinals zrejme spôsobí, že do play-off pôjdu Eagles až z pozície číslo päť. Šancu vyhrať divíziu doslova darovali Dallasu. Cowboys v poslednom kole zavítajú na pôdu slabučkého Washingtonu a výhra im zaistí divízny titul. Pick 4: Získal si kabínu aj divákov Jedným z tímov, ktorý bude túto sezónu hodnotiť veľmi negatívne je Carolina Panthers. Na vlaňajšom drafte veľa obetovali Chicagu, aby si z prvého miesta mohli zobrať Brycea Younga. Quarterback z univerzity Alabama však nenaplnil očakávania a je jasné, že pri súčasnej bilancii dve výhry a 14 prehier bude Carolina najhorším tímom sezóny. Ďalšiu jednotku draftu si však tento rok nevyberie, keďže svoj prvý pick vlani poslala do Chicaga. Aj preto je už dlhší čas na stole otázka - pôjdu Bears na drafte po quarterbackovi, keď majú Justina Fieldsa?

Ten časť sezóny vynechal pre zranenie, no aj vďaka nemu je Chicago v tabuľke aktuálnej formy veľmi vysoko. Z posledných piatich vyhralo štyri a to ešte smolne nezvládlo koncovku na ihrisku Clevelandu. Naposledy si Fields a spol. jednoznačne poradili s Atlantou 37:17, ktorá bojuje o play-off. Fanúšikovia vo veternom meste skandovali "my chceme Justina".

Quarterback Chicaga Bears Justin Fields sa teší s fanúšikmi. (Autor: TASR/AP)

V podobnom duchu sa vyjadrili aj jeho spoluhráči. "Chcem Justina. Všetci ho chceme, je to náš líder. Dáva zo seba všetko. Takého chlapa nemôžete nechať ujsť," povedal Jaquan Brisker pre NBC Sports Chicago. Justin Fields bude mať v poslednom kole mnoho fanúšikov aj v inom meste než Chicago, no o tom si viac povieme v nasledujúcom picku... Pick 5: Čaro Tomlina premiešalo karty Seattle Seahawks mali pred týždňom postupové karty vo svojich rukách. Posledný domáci zápas v rámci základnej časti však nezvládli. Opäť sa potvrdilo, že sú tímom, ktorý síce dokáže zdolať Philadelphiu či potrápiť Dallas, no zároveň dvakrát prehrá s Rams a naposledy aj so Steelers 23:30. Podľa The New York Times sú ich šance na postup do play-off na úrovni 21 percent. Tím pod vedením 72-ročného Petea Carrolla potrebuje vyhrať v Arizone a tiež to, aby Fieldsovo Chicago vylúpilo Lambeau Field.

Green Bay Packers odohrali skvelý zápas na pôde divízneho rivala z Minnesoty. Fungoval pasový aj behový útok, obrana inkasovala len jeden touchdown. Quarterback Jordan Love odohral najlepší zápas v sezóne. "Hrá na neuveriteľne vysokej úrovni. Som za neho šťastný, pretože vynaložil veľa práce, aby sa dostal do tohto bodu," povedal tréner Packers Matt LaFleur.

Pred jeho tímom však zostáva ešte jedna úloha. Ak sa nechce zaoberať zápasom v Arizone, potrebuje doma zdolať Bears. "Myslím si, že iba obloha je pre nás limitom," dodal ambiciózne LaFleur. Ešte dve zmienky k Pittsburghu. Tréner Mike Tomlin dosiahne aj vo svojej 17. sezóne v NFL pozitívnu alebo vyrovnanú bilanciu. Pre Pittsburgh je to jubilejná dvadsiata, a tak v budúcej sezóne môže vyrovnať rekord Cowboys. Šance Steelers na postup sú veľmi malé. Museli by vyhrať na pôde víťaza konferencie AFC Baltimoru a dúfať vo výhru Tennessee nad Jacksonvillom.

Pick 6: Nováčik doviedol Rams do play-off Výhra Pittsburghu nad Seattle tiež znamenala, že Los Angeles Rams majú isté miesto vo vyraďovacej časti. A to pred začiatkom sezóny figurovali v rebríčku sily tímov zostavenom na webe NFL na 30. mieste. Od 19. novembra vyhrali Rams šesť zo siedmich zápasov, pričom prehrali len v Baltimore, aj to po predĺžení. Aké sú dôvody ich úspechu? Tým hlavným je receiver Puka Nacua, ktorý má úžasnú nováčikovskú sezónu. V šestnástich zápasoch zachytil 101 prihrávok pre celkovo 1445 yardov. Päť touchdownov síce nie je ohromujúce číslo, no v spolupráci s Matthewom Staffordom je Nacua motorom útoku Rams. VIDEO: Puka Nacua a jeho 80-yardová akcia v zápase proti Giants

Pomaly sa do formy dostáva Cooper Kupp a výborne výkony podáva aj running back Kyren Williams. Od sezóny 2018 je prvým hráčom Rams na tejto pozícii, ktorý získal tisíc yardov v sezóne. Naposledy zničil Giants tromi touchdownami. "Bola zábava sledovať zápas Pittsburghu, boli sme veľkými fanúšikmi Steelers. Treba povedať, že títo chlapci si to zaslúžili. Mentálne nastavenie, ktoré mali po voľnom týždni hovorilo, že ideme útočiť v druhej polovici sezóny. Bilancia šesť výhier a jedna prehra, spôsob, akým tie výsledky dosiahli a ako pracovali ako tím, bolo niečo výnimočné," vravel tréner Sean McVay.

Je takmer isté, že v play-off narazia proti Dallasu alebo Detroitu, no myslím si, že ani jeden z týchto tímov by radšej proti rozbehnutým Rams nehral. Tabuľka konferencie AFC