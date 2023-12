Pick 6: Dojatý tréner nemal slov. Keď tím prebral, bol najslabší a terčom vtipov

Pred touto sezónou nemal klub, no napriek tomu je jednou z najvýraznejších postáv posledných týždňov. Profituje zo zranenia Deshauna Watsona a tretím víťazstvom po sebe ťahá Cleveland do play-off.

Flacco dostal po zápase otázku, čo by novinárovi povedal, ak by mu pred šiestimi týždňami tvrdil, že v 17. kole bude môcť pre Cleveland spečatiť postup.

"Aby som bol úprimný, väčší podiel na tomto zápise má Joe. Má neuveriteľný cit pre hru a úžasnú ruku. Všetko nám vychádzalo. So všetkým rešpektom k súperovej obrane, vyzeralo to dosť jednoducho," povedal Cooper.

Baltimore vyhral ako jediný tím 12 zápasov, no ani zďaleka nemá isté prvé miesto v konferencii, čo by znamenalo voľno v úvodnom kole play-off.

Po výhre nad Dallasom 22:20 je v tesnom závese Miami, ktoré v nedeľu zavíta práve na M&T Bank Stadium. Pokiaľ by Doplhins zvíťazili, pred záverečným kolom by boli práve oni lídrom konferencie AFC.

V októbri 2021 Campbell po prehre s Minnesotou 17:19 po field goale z poslednej sekundy na tlačovej konferencii plakal. Aj tentokrát ním lomcovali emócie, ale tie pozitívne. Iba ťažko hľadal slová.

"Som hrdý na členov tejto organizácie, trénerov a hráčov. Dosiahli sme niečo výnimočné, čo sa dlhú dobu nepodarilo," povedal trasúcim sa hlasom.

"Vyhrať divíziu je špeciálne a dokázali sme to vďaka výnimočnej skupine ľudí. Toto je len začiatok, takto to cítime. Nemôžem byť viac hrdý," dodal Campbell.

Vikings ešte majú šancu na postup do play-off, no nemajú to len vo svojich rukách. Každopádne, od quarterbacka Nicka Mullensa potrebujú lepší výkon - 411 yardov je síce skvelých, no štyri interceptions sú príliš.