Pick 6: Elitný quarterback sa cítil ako školák. Brady kritizuje prísny verdikt NFL

„Pick six“ je ultimátny výkon obrany v americkom futbale, keď obranca nielenže prekazí prihrávku, ale ju rovno zanesie do súperovej end zóny pre šesť bodov.

Aj v sezóne 2023 vám portál Sportnet prináša šesť okamihov týždňa.

V tom s poradovým číslom 15 zaujal skvelý výkon running backa Buffala, bodová explózia Raiders či obrat, na ktorý by si komentátor nestavil ani päť korún.

Pick 1: Studená sprcha pre Dallas

Ak by niekto pred zápasom povedal, že quarterback Buffala Josh Allen nahádže len 94 yardov, naznačovalo by to asi tri veci. Opäť sa nevyhol chybám, obrana Dallasu predviedla skvelý výkon a Bills sa vzdialila účasť v play-off.