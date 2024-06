V Nitre padol divácky rekord. Knights zdolali Bratislavu Monarchs a postúpili do play-off

Najprv sa defenzíva Nitry zaľahnutím voľnej lopty súpera dostala do útočnej série, na ktorej konci dosiahol touchdown Pavol Horník a zvýšil na 13:3.

Svoj druhý touchwdown zaznamenal 20 sekúnd pred koncom stretnutia Paprčka a upravil konečné skóre na 20:3.

"Som unavený, bol to ťažký zápas. Monarchovia hrali dobre, ale nie natoľko, aby sme ich nevedeli zdolať. Je to super pocit, že sme si zabezpečili postup do play-off. Užívame si to a ideme na sebe makať ďalej," uviedol nitriansky hráč Jakub Praženica.