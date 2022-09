Slováci zachraňujú Ligu národov s trénerom z Talianska, Sagan ide na MS (TV tipy)

BRATISLAVA. Slovenskí futbalisti musia zachraňovať situáciu v C-divízii Ligy národov, v ktorej majú bilanciu 2 výhry - 2 prehry.

Vo štvrtok hostia Azerbajdžan, v nedeľu zasa Bielorusko. Prvý zápas vysiela RTVS, druhý bude na stanici Sport 1.

Slovákov prvý raz povedie Talian Francesco Calzona. Podarí sa mu pri premiére na slovenskej lavičke uspieť v oboch dueloch?

Futbalová reprezentácia do 21 rokov absolvuje mimoriadne dôležitý dvojzápas. V baráži o ME vo futbale do 21 rokov 2023 čelí rovesníkom z Ukrajiny. Prvý zápas sa hrá v piatok v Žiline.