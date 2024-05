Švédsky útočník Kings posilní reprezentáciu na MS. Bolo by pekné niečo vyhrať, hovorí

ŠTOKHOLM. Adrian Kempe posilní švédsku hokejovú reprezentáciu na MS v Prahe a Ostrave . Útočník Los Angeles to oznámil v piatok večer. Kings vypadli v 1. kole play off NHL s Edmontonom Oilers 1:4 na zápasy.

"Bol to smutný koniec sezóny, keď sme vypadli z play off proti Edmontonu Oilers. Chcem hrať ďalej. Bolo by pekné mať možnosť niečo vyhrať," uviedol Kempe podľa švédskych médií.