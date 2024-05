Päť vecí typických pre majstrovstvá sveta v Česku

Hoci v minulosti Československo hostilo svetový šampionát osemkrát, po rozdelení sa v samostatnej Českej republike doteraz konali len dve takéto podujatia a to v roku 2004 a 2015.

OSTRAVA. Je to tu! Dnes bude vhodené úvodné buly Majstrovstiev sveta v hokeji 2024 a slovenskí fanúšikovia to budú mať na zápasy slovenskej reprezentácie najbližšie od roku 2019, keď sa turnaj odohral u nás.

Rekordná návštevnosť

Hlavne pri zámorských hráčoch môžeme pozorovať, že pri ich rozhodovaní o účasti na svetovom šampionáte zohráva z časti rolu aj samotné dejisko turnaja. Praha je obľúbená a lákavá destinácia, aj preto organizátori tím Kanady presunuli do pražskej skupiny.

Obidve zápisy dodnes neboli prekonané a tak môžu tentoraz v Čechách prekonať len sami seba. Znova sa očakáva vysoký divácky záujem, preto nebude prekvapením, keď do tretice posunú v návštevnosti latku ešte vyššie.

Toto nové maximum vydržalo až do roku 2014, keď svetový šampionát v hlavnom meste Bieloruska dosiahol návštevnosť 640 044 divákov. V Minsku sa nachádzali obidve hostiteľské štadióny.

Na štadióny v Prahe a Ostrave zavítalo počas MS 2004 spolu 552 097 divákov, čím bol prekonaný rekord Fínska z roku 1997, kedy si cestu do arén v Helsinkách, Tampere a Turku našlo 526 172 ľudí.

Organizáciu MS si tak do tretice zopakujú mestá Praha a Ostrava. V hlavnom meste sa bude hrať v O2 aréne s kapacitou vyše 17-tisíc divákov a druhým hracím miestom bude ostravská Ostravar aréna s kapacitou pre približne 10-tisíc hokejových priaznivcov.

O tom, že Česko zorganizuje svetový šampionát sa rozhodlo v roku 2019 počas MS na Slovensku. Podľa pôvodných plánov malo tohtoročný turnaj organizovať aj Brno, ale však iba za podmienky, že v meste stihnú postaviť nový štadión. Nová multifunkčná hala bude mať kapacitu vyše 13-tisíc miest, no dokončená by mala byť až v roku 2026.

V roku 2015 to boli napríklad Sidney Crosby, Jevgenij Malkin, Alexander Ovečkin, Ilja Kovaľčuk, Jaromír Jágr, Jakub Voráček, Marián Gáborík, Nathan MacKinnon, Jason Spezza, Taylor Hall, Matt Duchene, Brent Burns, Claude Giroux, Tyler Seguin, Aaron Ekblad, Mike Smith, Alexander Barkov, Pekka Rinne, Jack Eichel, Roman Josi, Anže Kopitar či Connor Hellebuyck.

Medzi zvučné mená, ktoré do Čiech zavítali v roku 2004 patria Jaromír Jágr, Václav Prospal, Martin Ručinský, Daniel Alfredsson, Dany Heatley, Roberto Luongo, Daniel Briere, Chris Drury, Olli Jokinen, Miroslav Šatan, Pavol Demitra, Marián Hossa, Marián Gáborík, Zdeno Chára, Thomas Vanek, Ilja Kovalčuk, Alexander Ovečkin, Alexej Jašin, Jay Bouwmeester, Arturs Irbe či Olaf Kolzig.

Zlato pre kolísku hokeja

Pri vyvrcholení turnaja sa doteraz v Prahe darilo najviac Kanaďanom, ktorí brali zlaté medaily v roku 2004 a taktiež v roku 2015. K najvážnejším favoritom sa radia aj tento rok, veď za posledných 10 rokov chýbali vo finále len raz.

Zaujímavosťou je, že sa v tejto destinácii darí aj americkým hokejistom, ktorí brali v obidvoch prípadoch bronzovú medailu. V roku 2004 im k tomu dopomohlo víťazstvo po nájazdoch nad Slovenskom.

Slovensko takmer ako doma

Keďže Ostrava sa nachádza len približne 60 kilometrov od slovenských hraníc, fanúšikovia spod Tatier budú mať v hľadisku na zápasoch hokejistov s dvojkrížom na hrudi nepochybne jasnú prevahu a vytvoria im domácu atmosféru.

V roku 2004 sme po dvoch cenných kovoch v rade mali k dispozícii mimoriadne silný tím, čo naši hokejisti potvrdili prvým miestom v osemfinálovej skupine a následným postupom cez Švajčiarsko do semifinále. No po nešťastných prehrách s Kanadou a USA to na medailu napokon nestačilo.

V roku 2015 slovenský výber už medzi favoritov turnaja nepatril, napriek tomu bolo cieľom aspoň štvrťfinále, do ktorého sme sa však neprebojovali. Tým pádom sa v obidvoch prípadoch nepodarilo naplniť predturnajové očakávania.