EURO bude bez Courtoisa. Jeho otec dúfal v zmierenie, zväz však rozhodol

Belgičania budú 17. júna prvý súper Slovenska na ME vo futbale, v základnej skupine E sa stretnú aj s Rumunskom a Ukrajinou.

BRUSEL. Belgická futbalová asociácia (RBFA) v nedeľu oznámila, že neplánuje dodatočne povolať Thibauta Courtoisa do kádra na blížiace sa EURO 2024 v Nemecku.

Courtois v pôvodnej 25-člennej nominácii nefiguruje. Belgicko môže ešte do 7. júna urobiť v nominácii zmeny, no riadiaci orgán tamojšieho futbalu potvrdil, že Courtois do kádra nepribudne ani po finále Ligy majstrov, v ktorom výrazne prispel k triumfu Realu nad Borussiou Dortmund (2:0).