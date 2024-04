Hrozbu baráže zamietli rýchlo a razantne. Slovákov čaká vo štvrťfinále veľké derby

Slováci bezpodmienečne museli zvíťaziť aspoň o tri góly, inak by hrali baráž o udržanie sa medzi elitou. Zverenci Martin Dendisa na turnaji predtým prehrali s Američanmi 0:9, s Lotyšmi 3:5 a s Fínmi 0:4

Súper Slovenska bude vo štvrťfinále Česko, druhý tím z "béčka". So 6 bodmi, v tabuľke má síce rovnaký počet bodov ako tretie Švédsko, ale má lepší vzájomný duel.

Víťazmi skupiny B sú už v predstihu Kanaďania, ktorých v súboji o semifinále vyzve Lotyšsko. Kanadu čaká v utorok ešte duel s Kazachstanom (18.00). Iba trojbodový zisk Kazachov by znamenal, že do štvrťfinále by nepostúpili zo štvrtej priečky Švajčiari.

Mladí Slováci vo Fínsku obhajujú vlaňajšiu štvrtú priečku, čo bolo ich najlepšie umiestnenie od striebra z roku 2003. V minulosti získali v roku 1999 bronz.

V stredu je na šampionáte voľný deň, štvrťfinálové stretnutia aj baráž o udržanie sa uskutočnia vo štvrtok.