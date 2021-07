Vo vedení Tatrana Prešov budú aj bývalí reprezentanti. Klub kúpilo mesto

PREŠOV. Neistota okolo futbalového Tatrana Prešov je, zdá sa, na konci. Na mimoriadnom zasadnutí schválili mestskí poslanci uznesenie týkajúce sa kúpy akcií spoločnosti 1. FC Tatran a.s.

„Vyzerá to tak, že väčšina peňazí pôjde na úhrady záväzkov. Ďalšie peniaze budeme musieť naliať do spoločnosti, aby bolo na mládežnícky a dospelácky športový klub,“ cituje Korzár poslanca Františka Oľhu.

"Sú to záväzky voči dodávateľom, fakturantom, zamestnancom - nehráčom a záväzky voči hráčom. Tieto záväzky je potrebné uhradiť z pozície 1. FC Tatran akciová spoločnosť,“ vysvetlil Lapoš, ktorý doplnil, že spoločnosť eviduje pohľadávky vo výške 50-tisíc eur.

Podľa primátorky mesta Prešov Andrei Turčanovej sa celý proces natiahol pre neochotu šéfa klubu Miroslava Remetu spolupracovať pri audite.

"Mohli sme mať 1. FC Tatran dávno kúpený a nemuseli by sme zisťovať, či máme priznané alebo nepriznané pohľadávky. Po vykonanom audite by sme mali právnu istotu, že je to v poriadku. Takto trošku kupujeme mačku vo vreci," uviedla Turčanová.