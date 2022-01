Panuje jasná zhoda. Američania pôjdu do Pekingu zaočkovaní

NEW YORK. Všetkých vyše 200 športovcov z USA, ktorí sa zúčastnia na ZOH v Pekingu (4.-20 februára), je plne zaočkovaných a ani jeden nepožiadal o zdravotnú výnimku.

Pre agentúru AP to uviedol hlavný lekár americkej výpravy Jonathan Finnoff.

Lekár uviedol, že jedna z motivácií zaočkovať sa bola pre amerických športovcov hrozba 21-dňovej karantény pre neočkovaných.

Finnoff odhadol, že na OH v Tokiu bolo asi 100 amerických športovcov nezaočkovaných, v Japonsku ich štartovalo viac ako 600.

Do Pekingu by malo ísť 240 športovcov, Americký olympijský výbor zverejní nominácie do konca tohto týždňa.