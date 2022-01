Mala veľké bolesti i otras mozgu. Teraz ide s Vlhovou na olympiádu

„Keby som lyžovanie nemilovala, už by som dávno skončila,“ priznala 23-ročná Petra Hromcová.

Na samotný vrchol sa dostane len malé percento, možno promile. Na Slovensku sa to podarilo Veronike Velez-Zuzulovej a najmä Petre Vlhovej.

BRATISLAVA. Byť zjazdovým lyžiarom na Slovensku? Je to veľké množstvo odriekania, cestovania a tréningov. Stojí to veľa energie a investovaných peňazí.

Aj preto v žiackej kategórii akoby kopírovala príbeh Veroniky Velez-Zuzulovej. Keď odhodila do kúta školskú tašku, spolu s rodičmi cestovala do rakúskeho Semmeringu.

„Bolo by jednoduchšie, keby sme mali kopec pri dome. Takto to bolo pre rodičov finančne náročnejšie. A ja som bola často preč z domu, chodila som menej do školy a učila sa na sústredeniach,“ načrtla Hromcová.

Postupne sa k nej pridal aj o tri roky mladší brat Lukáš, s ktorými chodili na spoločné sústredenia a výjazdy. Zo záľuby sa postupne stala jej závislosť. Lyžovanie si ju podmanilo.

Na Slovensku sa vo svojej kategórii zaradila medzi najlepšie. Na pretekoch Trofeo Topolino, ktoré sú neoficiálnymi majstrovstvami sveta žiakov, skončila vo veľkej konkurencii pätnásta.

Súťažila s víťazkou malého glóbusu

Na medzinárodných pretekoch v Kanade bola druhá a tretia. Skutočné zrkadlo jej nastavila až juniorská kategória.