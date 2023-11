Švédske fiasko či albánska hviezda. Levi potvrdilo, že pre lyžiarky je obľúbené stredisko

„Myslím, že je to aj pre podmienky, ktoré v Levi máme. Panujete tu skutočná zima s mínusovými teplotami a organizátori môžu pripraviť naozaj veľmi dobrú trať, ktorá je pokrytá ľadom. Takto pripravený kopec vydrží aj vyšší počet lyžiarok. Je to spravodlivé.

Dcéra olympijskej šampiónky trénovala so svojou mamou v elitnej lyžiarskej škole. Ak by reprezentovala Taliansko, nebolo by to možné.

Navyše, sama sa mohla rozhodnúť ohľadne sponzorov a pretekov, na ktorých by sa chcela predstaviť. V nových farbách mohla už vlani predčasne debutovať na pretekoch Svetového pohára, pretože si vyjazdila potrebné body na pretekoch v Južnej Amerike.