Shiffrinová chválila Vlhovú. Bude náročne s ňou súperiť, reagovala na jej formu

„Petra si zaslúžila víťazstvo, šla neuveriteľne, ale mala smolu. Bolo úžasné sledovať ako jazdí. Aj spodnú pasáž by išla veľmi dobre. Bude veľmi náročné s ňou v tejto sezóne zvádzať súboje. Nikdy sa nemôžem vzdávať,“ uviedla pre FIS víťazka.

Shiffrinová prišla do cieľa s náskokom až 2,32 sekundy na švédsku lyžiarku.

Anna mala veľmi predsunutú vnútornú lyžu a nedokázala vytvoriť dostatočný tlak na hornú lyžu a potom ako stála, dochádzala k zosunom. Chýbala jej akcelerácia v oblúku. To sa odzrkadlilo aj na cieľovom čase,“ zhodnotil pre Sportnet Timotej Zuzula.

„Strmú časť postavil švédsky tréner pre Saru Hectorovú. Väčšinou to býva tak, že na strmom sú tri štyri oblúky, potom sa dáva nejaká dvojbrána, ktorá by narušila rytmus.

Preteky odštartovala Anna Swennová Larssonová, ktorá však v porovnaní so zvyškom štartového poľa výrazne zaostala a jej výkon nestačil ani na postup do druhého kola.

Američanka si v prvom kole veľmi dobre postrážila strmú pasáž a jej jazda sa zdala pokojnejšia ako v sobotňajších slalomových pretekoch.

„Na jej jazde bolo vidieť, že je ďaleko od brán. Ešte nie je v takej forme,“ komentoval bývalý český lyžiar Petr Záhrobský, brat Šárky Strachovej.

„Mikaela šla dobre, no viackrát pribrzdila lyže a to sa ukázalo aj na čase. Bola to jej najlepšia jazda v Levi. Ešte asi nie je v takej pohode ako pominulé roky, keď dokázala konkurovať Petre,“ uviedol Zuzula.

„Cítila som sa dobre, mala som aj dobrý timing. Toto je výsledok toho, ako som trénovala posledné dni. Chcela som vyťažiť zo včerajška. Petra lyžuje ohromne, momentálne je na takej úrovni, že som si nie istá, či dokážem urobiť aj ja taký čas.

Myslím, že sa môžem zlepšiť do druhého kola. V druhej jazde by som rada šla razantnejšie do oblúkov," uviedla americká lyžiarka pre JOJ Šport.