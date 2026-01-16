Slovenská šortrekárka postúpila do semifinále na ME. Ďalších čakajú opravné jazdy

Reprezentanky Slovenska z Prešova, zľava Michaela Ižarová, Lea Popovičová, Emma Hympánová (Autor: archív klubu)
TASR|16. jan 2026 o 19:46
V piatkovom štvrťfinále uzavrela devätnástku pretekárok, ktoré si zabezpečili postup.

Slovenská reprezentantka v šortreku Lea Popovičová sa kvalifikovala do semifinále na 1500 metrov na majstrovstvách Európy v holandskom Tilburgu. V piatkovom štvrťfinále uzavrela devätnástku pretekárok, ktoré si zabezpečili postup.

V pretekoch na 500 m a 1000 m sa však Popovičová nekvalifikovala do štvrťfinále, rovnako tak ani Tamara Tokárová.

Slovenské reprezentantky čakajú opravné jazdy v sobotu na 1000 m a v nedeľu na 500 m, Tokárová sa v nedeľu predstaví aj v opravnom semifinále na 1500 m.

Všetky tri vzdialenosti absolvoval aj Jakub Karabin, ale do ďalších kôl sa nekvalifikoval. V sobotu ho čakajú opravné štvrťfinále na 1500 a 500 m, v nedeľu pôjde opravnú jazdu na 1000 m.

