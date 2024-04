Bol zlatý v Riu aj Tokiu. Rus podporuje vojnu, z olympijskej kvalifikácie ho vylúčili

PARÍŽ. Ruského zápasníka Abdulrašida Sadulajeva vylúčili z kvalifikačného olympijského turnaja v Baku pre podporu vojny na Ukrajine.

Športovec, ktorého prezývajú "ruský tank", získal na OH 2016 v Riu de Janeiro zlatú medailu v kategórii do 86 kg. Na OH 2020 v Tokiu triumfoval v kategórii do 97 kg.

Svetová zápasnícka federácia (UWW) rozhodla, že Sadulajev nebude môcť štartovať na prvom olympijskom kvalifikačnom turnaji, pretože otvorene podporuje vojenskú intervenciu Ruska na území Ukrajiny.

"Nesplnil kritériá Medzinárodného olympijského výboru stanovené pre individuálnych neutrálnych športovcov potrebné na to, aby mohol súťažiť v Baku," uviedla federácia vo svojom stanovisku, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.