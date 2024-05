Vstali z kolien a Rusnák bozkal trofej. Šejba tvrdil, že mu za gól televízia platí prémie

„Dostávali sme neskutočne zabrať, dreli sme do úmoru, až sme sa obávali, aby sme to neprepálili, no nakoniec to malo zmysel,“ pripomína Dárius Rusnák, kapitán tímu.

„Tréneri ma presvedčili, aby som túto zodpovednosť prijal,“ uviedol konštruktívny center, druhý Slovák po Jozefovi Golonkovi s céčkom v národnom tíme.

Do úvahy prichádzali starší spoluhráči Pavel Richter i Vincent Lukáč, jediní zo zlatého mužstva z Viedne 1977, no obaja v reprezentácii po MS končili.