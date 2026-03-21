Slovanistky spečatili hladký postup, v semifinále sa predstaví Žilina aj Nitra

Volejbalistky VK Slovan Bratislava zdolali v druhom štvrťfinálovom zápase ŠVK Pezinok 3:0 a sériu ovládli v najkratšom možnom čase.
Obhajkyne trofeje nadviazali v sérii hranej na dva víťazné zápasy na výhru z prvého stretnutia.
Pozíciu favoritiek potvrdili aj hráčky UNIZA Žilina, ktoré v sobotu vyhrali rovnako ako v prvom zápase 3:1. Tretím postupujúcim tímom je Nitra, tá zdolala Nové Mesto nad Váhom tiež 3:1.
Semifinále doplní lepší z dvojice Slávia EUBA - HIT UCM Trnava. Bratislavčanky sa v sobotu na domácej palubovke ujali vedenia v sérii po víťazstve 3:1. Druhý zápas sa odohrá 28. marca.
Štvrťfinále play off Niké extraligy:
KOOPERATIVA Slávia EUBA - HIT UCM Trnava 3:1 (22, 16, -21, 22)
114 minút, rozhodovali: Juráček a Hrčka, 128 divákov.
/stav série: 1:0/
VK Pirane Brusno - VA UNIZA Žilina 1:3 (-17, 23, -19, -10)
122 minút, rozhodovali: Kohút a Adnrejčák, 300 divákov.
/konečný stav série: 0:2, postúpila Žilina/
VK Nové Mesto nad Váhom - Volley project UKF Nitra 1:3 (-22, 20, -21, -18)
112 minút, rozhodovali: Kováč a Bartošovič, 350 divákov.
/konečný stav série: 0:2, postúpila Nitra/
ŠVK Pezinok - VK Slovan Bratislava 0:3 (-9, -16, -14)
64 minút, rozhodovali: Gála a Dovičovič, 70 divákov.
/konečný stav série: 0:2, postúpil Slovan/