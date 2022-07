Finále C1 bude bez Sloveniek, Paňková pritom mala na medzičase minimálnu stratu

AUGSBURG. Slovenské vodné slalomárky nepostúpili do finále C1 na majstrovstvách sveta v Augsburgu.

Najlepší výkon dosiahla v nedeľnom semifinále Zuzana Paňková, ktorá obsadila 18. miesto so stratou 13,98 sekundy na najrýchlejšiu Austrálčanku Jessicu Foxovú.

Paňková urobila veľkú chybu v strede kanála, čas stratila na dvanástej bránke, ktorú najskôr minula a musela sa do nej vracať. Na prvom medzičase pritom strácala na Foxovú iba 1,40 sekundy.

"Jazda bola kvalitná, len som podcenila jednu bránu. Osobne sa cítim dobre, no fyzicky nevládzem. Bežne by mi stačil jeden záber, no dnes som sa musela vracať. Vždy chcem podať najlepší výkon a dnes to nevyšlo," uviedla Paňková v rozhovore pre RTVS.