Slafkovský má reprezentačnú istotu, Grigar a Paňková sú k nej blízko

Kajakár Jakub Grigar a kanoistka Zuzana Paňková sú na najlepšej ceste do národného tímu s plným bodovým ziskom za dve víťazstvá a v ženskom kajaku sa najviac darilo Soni Stanovskej, ktorá je v priebežnom poradí pred Eliškou Mintálovou.

K extra 24 bodom za umiestnenie z minuloročných MS si Slafkovský pripísal ďalších 42 bodov: "V sobotu som mal rozpačité pocity a trochu som sa hľadal, ale v nedeľu som sa zobudil do nového dňa a cítil som, že to bude dobré.

Som šťastný za jazdy, ktoré som predviedol – aj kvalifikačnú aj finálovú. Cítim, že stále na to mám.

Som rád za nominačné body, ktoré mám naviac, lebo sme tak vyrovnaní, že zase sme boli v desatinách v prvých aj druhých pretekoch.

To iba značí to, že nikoho nemožno podceňovať a všetci štyria sme vyrovnaní. Komu to lepšie sadne, ten ide ďalej."

Boje slovenských kanoistov o tri miesta v reprezentácii s olympijským podtónom sú mimoriadne vyrovnané.

V prvých pretekoch sa Matej Beňus, Alexander Slafkovský, Marko Mirgorodský a Michal Martikán poskladali do 81 stotín. Plný počet bodov bral domáci pretekár Matej Beňuš.

Na budúci víkend sa v Liptovskom Mikuláši rozhodne o dvojici, ktorá doplní Slafkovského v reprezentácii a v boji o olympijské miestenky.