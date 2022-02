Ide o ME v Tbilisi. Do reprezentácie sa vracia dlhoročný kapitán Zaťovič

BRATISLAVA. Dlhoročný kapitán slovenskej vodnopólovej reprezentácie Juraj Zaťovič sa pred kvalifikáciou o postup na ME 2022 v gruzínskom Tbilisi vráti do kádra národného tímu. Informovala o tom oficiálna stránka Slovenskej plaveckej federácie (SPF).

"Celé sa to zomlelo pomerne rýchlo. Téner reprezentácie Peter Nižný sa ma spýtal, či by som nemal záujem ísť do Gruzínska a to z dôvodu výpadku niektorých hráčov ako aj možnosti, že niektorých hráčov by mohol stopnúť pozitívny Covid test.

Nepozeral by som sa na to ako na návrat do reprezentácie, skôr by som to celé vnímal ako krízové riešenie," uviedol Zaťovič, ktorý v závere minulého roka pomohol svojimi výkonmi KVP Nováky k zisku v poradí 16. Slovenského pohára do klubovej vitríny.