ONLINE: OFK Malženice - FK Humenné dnes, II. liga LIVE (27. kolo)

Malženice tvrdo bojujú o zotrvanie v druhej najvyššej súťaži, dobrý je pre nich každý jeden bod. Naposledy im to ale nevyšlo, na trávniku béčka Slovana Bratislava prehrala pomyselná farma trnavského Spartaka výsledkom 2:3. V prestrelke s dvojitou porciou červených kariet dvakrát hostia vyrovnávali, okrem Nicolasa Kureja skóroval aj Jakub Paur, ktorý bol potom zhruba 20 minút pred koncom stretnutia vylúčený. Napínavý záver bojov o záchranu má ale celok zo západu Slovenska vo svojich rukách, najväčší konkurent z Dolného Kubína totiž disponuje stratou 7 bodov. To Humennému sa darí výraznejšie lepšie, na jar zatiaľ prehralo len jediný zápas. V 26. kole jemne pomohlo už spomínanému Dolnému Kubínu, na jeho pôde remizovalo bez gólov. V tabuľke sú východniari na 5. priečke, teda o presne 9 miest vyššie ako ich najbližší súper. Ak zvládnu zverenci trénera Ľuboša Reitera záver ročníka, umiestnenie v najlepšej pätici ligy by ich nemalo minúť.