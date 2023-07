VIDEO: Celú Tour čakal na tento moment, vyhral po parádnom sóle

BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS. Prvýkrát sa Tour de France tešil z víťazstva ešte v roku 2016, keď v drese Movistaru vyhral kopcovitú etapu.

Po takmer šiestich rokov mohol Španiel Ion Izagirre opäť zdvihnúť ruky nad hlavu, keď dotiahol do úspešného konca 30-kilometrové sólo.

"Celú Tour som čakal na tento moment. Bolo to náročné, ale zvládol som to. Mal som formu aj výbornú pomoc od tímu. Bol to dlhý únik, no veril som si v ňom," povedal Izagirre v televíznom rozhovore.

VIDEO: Zostrih z 12. etapy Tour de France 2023