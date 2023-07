Bol to chaos a boj o život. Niekedy cyklistike nerozumiem, reagoval Alaphilippe

BEAUJELAUS, BRATISLAVA. Bol to chaos. Od úvodu nasadili cyklisti vysoké tempo. Boj o to, kto sa dostane do úniku zdanlivo nemal konca.

„Doteraz sa nevytvoril žiadny únik. Vpredu je hádam päťdesiatka pretekárov. Ostali tam len tí najlepší. Je to ako boj o život. Kedy sa to skončí?“ pýtal sa.

Je to naša Tour, tešil sa Izagirre

Druhé etapové víťazstvo pre tím Cofidis na tohtoročnej Tou vybojoval Ion Izagirre.

Španiel sa pretlačil do úniku a tridsať kilometrov pred cieľom ušiel svojim súperom v stúpaní. Víťazstvo zavŕšil po sólom úniku.

„Je to neuveriteľné. Od začiatku Tour bojujem o to, aby som sa dostal do nejakého úniku a vyšlo to až dnes, preto som chcel z tejto príležitosti vyťažiť najviac.

Cítil som sa dobre, v poslednom stúpaní som zaútočil. Potom som už musel ísť naplno. Vydržalo mi to až do cieľa,“ hovoril Izagirre v prvom rozhovore.