Pätnásť rokov čakali na víťazstvo, na tejto Tour oslavujú už druhé

Tá bola šitá pre klasikárov a pretekárov do úniku, ten prelomový sa však vytvoril až v polovici trate. To už bol pelotón po množstve neúspešných atakov značne preriedený a Sagan spolu s ďalšími šprintérmi strácali.

"Celú Tour som čakal na tento moment. Bolo to náročné, ale zvládol som to. Mal som formu aj výbornú pomoc od tímu. Bol to dlhý únik, no veril som si v ňom.

Pre náš tím sú to zatiaľ skvelé preteky a verím, že ešte nejaké víťazstvo vybojujeme," povedal v cieli 34-ročný Bask, ktorý sa za pomoc špeciále poďakoval kolegovi z tímu Cofidis Guillaumeovi Martinovi.

Priebežné celkové poradie (žltý dres)