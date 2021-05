Druhé talianske víťazstvo na Gire, Sagan skončil medzi poslednými

Pre usporiadateľskú krajinu je to druhé víťazstvo na tohtoročnom Gire po tom, čo úvodnú časovku vyhral Filippo Ganna z tímu Ineos Grenadiers.

Pre 26-ročného Taliana je to tretie víťazstvo v profesionálnej kariére. Po celodennom úniku zdolal v záverečnom šprinte Austrálčana Chrisa Hamiltona.

Krátko po štarte prišlo k väčšiemu pádu, do ktorého sa zaplietol napríklad aj líder tímu Movistar Marc Soler a neskôr musel odstúpiť.

Do úniku sa dostala 16-členná skupina, v ktorej bol napríklad aj George Bennett (Jumbo-Visma). Ten bol považovaný za najväčšieho favorita.

Vyšlo to až po vyše 50 km, keď sa cyklisti dostali do ulíc Florencie.

Zo štvorčlennej skupiny mal papierovo najvyššie šance do špurtu Vendrame, ktorý počas celého dňa dokázal držať krok so silnejšími vrchármi.

"Som nesmierne šťastný, pretože som to na Gire skúsil aj v roku 2019, no skončil som druhý za Estebanom Chavesom. Nevyšlo mi to ani vlani. Tento rok som tvrdo trénoval a teraz som si splnil sen," uviedol v cieli.

Okrem svojho víťazstva pomohol v kopcoch aj tímovému kolegovi Geoffreymu Bouchardovi, ktorý zvýšil náskok v súťaži vrchárov.

"Pracovali sme, aby sme získali modrý dres pre Boucharda, a keď sa nám to podarilo, mohol som sa pokúsiť o víťazstvo. Vybral som si túto etapu. Vedel som, že som rýchlejší ako Hamilton," dodal.