Cavendish je nezastaviteľný. Nikomu nedal šancu a vyrovnal legendu

Posledné víťazstvá pred tohtoročnou Tour dosiahol ešte v roku 2016. Už to nevyzeralo reálne, že by pridal ďalšie štyri víťazstvá.

Cavendish za prvé štyri roky na Tour dosiahol spolu 20 víťazstiev. Už vtedy sa začalo hovoriť, že má na to, aby pokoril Merckxov rekord. Lenže na ďalších 14 víťazstiev potreboval 10 rokov. Dva razy z Tour musel odísť po pádoch so zlomeninami.

Aj Merckx priznal, že už neveril, že by ho ešte britský šprintér mohol ohroziť. Nič nenasvedčovalo tomu, že by vo veku 36 rokov a v silnej konkurencii vyhrával.

„Nie je to niečo, čo by mi nedalo spávať. Rekordy sú na to, aby ich niekto prekonával. Čakal som, že sa to raz stane, a potom stále mi ich ešte pár ostane.

Mark však nikdy nevyhrá päť Tour, ani nebude 96 dní v žltom drese,“ komentoval pred pár dňami Merckx pre Het Laatste Nieuws.

