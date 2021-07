Cavendish po rekorde: Nenechajte si vravieť, že je niečo nemožné

Pri štarte na pretekoch Gent – Wevelgem v cieli neudržal slzy, keď sa ho reportér belgickej televízie pýtal, či to boli jeho posledné preteky.

Tak sa to javilo pred rokom - keď ho tím Bahrain-Merida nevzal na Tour a na konci sezóny zostal bývalý majster sveta bez zmluvy.

„Nemyslím si, že by ma mali porovnávať s Eddym Merckxom. On je najlepším cyklistom histórie,“ vravel na tlačovej konferencii.

„Nikto to nechápe, prečo nechcel hovoriť o rekorde. Je veľkým fanúšikom Eddyho. V jeho očiach je Merckx oveľa, oveľa vyššie,“ vysvetľoval Lefevere.

K Merckxovi a rekordu sa počas Tour nielenže nechcel vyjadrovať, ale keď sa k jeho vyrovnaniu priblížil a reportér Eurosportu sa ho naň chcel spýtať, Cavendish mu odrazu skočil do reči: „Nehovorte to meno.“

„Mark si dodnes pamätá každé jedno víťazstvo. Môžete sa ho na to spýtať. Presne vie, ako vyzeral dojazd, ako sa posúval dopredu, kedy vyrazil. A preto je najlepším šprintérom v histórii,“ vravel pre Eurosport jeho bývalý spolujazdec Bernie Eisel.

„Aj z pohľadu fanúšika, je neuveriteľné, čo dokázal. Aj keby som nebol s ním v jednom tíme, prišlo by mi výnimočné, že pretekár zo súčasnosti sa vyrovnal Eddymu Merckxovi,“ vravel Michael Morkov pre cyclingnews.

A jazda Cavendisha nekončí. Do konca Tour ešte zostávajú aj šprintérske dojazdy. V jeho silách je posunúť rekord výrazne ďalej. Lenže na to vôbec nereagoval. Chcel fanúšikom poslať odkaz, ktorý by si mohli vziať z jeho víťazného návratu.

„Nikoho nenechajte, aby vám vravel, že niečo nedokážete. Nikoho. Nezáleží na tom, koľko máte rokov, kde ste sa narodili, či ste muž alebo žena.

Je len na vás čomu sa venujete. To, že môžem byť pre ľudí inšpiráciou je najviac, čo si z tohto víťazstva môžem vziať,“ hovoril Cavendish pre televíziu ITV.

Tour de France