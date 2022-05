Bol na rozlúčke so slobodou, ledva stihol zápas. Potom dal šesť gólov

Pred zápasom V. ligy Východ ZsFZ na pôde TJ Agro Zemné si 29-ročný futbalista myslel, že úvodný výkop ani nestihne. Bol to totiž na rozlúčke so slobodou svojho bratranca v Budapešti.

„Hovoril som si, dobre, skúsim to, uvidíme, či budem vládať. No a všetko mi vychádzalo! Mal som ešte aj ďalšie šance, mohol som dať aj desať gólov, ale aj tak som spokojný. Najmä vzhľadom na to, aký víkend som mal za sebou,“ smial sa kanonier Svodína. Jeho tím napokon zdolal Zemné vysoko 9:0 .

Futbalista má byť triezvy

Kanyicska už dva razy dal v jednom zápase päť gólov, no šesť presných zásahov je zatiaľ jeho osobným rekordom.

Spoluhráči ho podpichovali, že odteraz musí chodiť pred každým zápasom na nejakú párty. „Možno mi to teraz vyšlo, ale bol to jeden z mála prípadov, keď ponocovanie pred zápasom hráčovi neuškodilo,“ zdôraznil.

Deň pred ďalším zápasom so Svätým Petrom je na programe vo Svodíne stavanie mája, no Kanyicska neplánuje žiadne žúrovanie.

„Futbalisti by mali byť triezvi, najmä pred vlastným publikom si nemôžu dovoliť trapasy. Ak príde hráč na zápas po opici, neškodí sebe, ale celému tímu,“ tvrdí.

V tabuľke strelcov je Kanyicska momentálne na druhom mieste. Na konte má 29 presných zásahov, líder Peter Nagy z Podhájskej vsietil o jeden gól viac.

„V každom zápase chcem dať aspoň jeden gól, ale mal som aj obdobia, keď sa mi nedarilo. Sledujem aj svojho rivala, ktorý v posledných zápasoch neskóroval. Pred týmto kolom mal na konte 29 gólov a ja 23, cítil som, že by som sa mohol k nemu priblížiť. Jeden gól v poslednom kole dal aj on, no je to tesný súboj,“ uviedol Kanyicska.