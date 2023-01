ONLINE: USA - Švédsko, zápas o bronz na MS v hokeji do 20 rokov 2023 (U20 LIVE)

Súboj dvoch sklamaných mužstiev. Aj tak by sa dalo pomenovať stretnutie medzi USA a Švédskom. Oba tímy nezvládli svoje semifinálové zápasy a tak si zmerajú sily v boji o bronz.



USA cíti veľkú krivdu. V semifinálovom meraní síl im rozhodcovia neuznali dva góly a proti domácemu favoritovi z Kanady napokon prehrali vysoko 2:6. Hoci Američania svojho súpera prestrieľali, ostali im len oči pre plač. Potrebujú sa však skonsolidovať a poraziť Švédov.



Švédsko zažilo obrovský šok. Tri korunky počas väčšiny duelu s Čechmi viedli a všetko nasvedčovalo tomu, že postúpia do finále. V záverečnej minúte však inkasovali z hokejky Jiříčka. V predĺžení boli lepším tímom, ale Jiří Kulich ich poslal do boja o tretie miesto.