Tenisti sa odhlasovali z olympiády. Gombosovi to nenapadlo. Je to sen, hovorí

"Veľa top hráčov sa odhlásilo, ja som však neváhal, ja som sa tešil. Olympijské hry nie sú každý rok, je to niečo špeciálne. Takže ja som šťastný, že tu môžem byť," vraví aktuálne najlepší Slovák vo dvojhre.

Slovenský tenista Norbert Gombos však so svojou účasťou neváhal. O možnosti reprezentovať Slovensko na olympiáde sníval už dlho.

Jeho cesta na olympiádu bola komplikovanejšia z hľadiska kvalifikácie. Kľúčový dátum pre kvalifikáciu na olympijské hry bol 14. jún. Práve toto rebríčkové postavenie sa bralo do úvahy. V tom čase bol Gombos na 89. mieste. Turnaj je pritom pre 64 hráčov.

Po všetkých odhláseniach sa Gombos dostal do súťaže priamo, bez európskej miestenky. Spomedzi účastníkov figuruje na 39. pozícii.

"Je to škoda, že neprídu diváci, ale aj tak je to pre mňa veľká česť, že tu môžem byť a spoznávať aj športovcov z iných krajín," dodáva.

"Cítiť tu olympijskú atmosféru, vidíme aj iných športovcov, máme spoločnú jedáleň. Hoci musíme celý deň mať na sebe rúška, sedíme oddelene, medzi nami je plexisklo. Je to prísne," opisuje Gombos.

Pre čoskoro 31-ročného tenistu je to prvá olympiáda v kariére. Hrá sa za špeciálnych opatrení pre šírenie pandémie koronavírusu.

Špeciálny tlak z prvej olympiády si nepripúšťa. "Vnímam to ako turnaj ako každý iný. Každý chce na veľkých turnajoch dosiahnuť dobrý výsledok. Chcem hlavne zapracovať a odohrať čo najlepší výsledok," povedal.

Mnohí športovci sa sťažovali na veľmi dlhé čakania na letisku pre opatrenia a rôzne kontroly. Gombos mal v tomto smere šťastie, hoci aj on čakal dlho, oproti iným športovcom to bolo výrazne menej.

"Trvalo nám to len tri hodiny. Niektorí čakali aj sedem či desať hodín. U nás to išlo celkom rýchlo. Záleží to asi od toho, kto kedy priletel, koľko tam bolo práve ľudí," vysvetľuje.

So súperom raz prehral

Už niekoľko dní má možnosť trénovať na kurtoch. V tom istom areáli sa koná aj turnaj kategórie ATP 500. Dlho tam súťažili aj ženy.