Djokovič má možno poslednú šancu. Vyhrá to jediné, čo mu ešte chýba?

Tenis je však špecifický vďaka štyrom prestížnym grandslamom v každej sezóne. A olympiáda je niekde uprostred čakania medzi Wimbledonom a US Open.

K tomu sa pridali obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu, pre ktoré nebudú na tribúnach žiadni diváci. Mnohých to odradilo a tak tenis zaznamenal v Tokiu množstvo odhlásení najväčších hviezd.

Z najlepšej mužskej svetovej dvadsiatky príde iba deväť hráčov (podľa rebríčka zo 14. júna, čo bol pre OH kľúčový dátum, pozn. red.).

Ani on si nebol istý svojou účasťou. Má rád divákov. Nakoniec sa rozhodol prísť.

Má 34 rokov. Ďalšia olympiáda bude o tri roky. Hoci je teraz v životnej forme, vie, že ako 37-ročný už môže mať najlepšie obdobie za sebou.

A práve zlato z olympiády je to jediné, čo mu v zbierke úspechov chýba. S Nadalom a Federerom majú po rekordných dvadsať grandslamových titulov. Zároveň je jediný, kto vyhral každý grandslam aspoň dvakrát.

Ak by vyhral, získal by tzv. zlatý kariérny grandslam (zlato z OH a všetky štyri grandslamy, pozn. red.). Tento výsledok dosiahli iba André Agassi a Rafael Nadal.

Olympijským šampiónom sa naopak nikdy vo dvojhre nestal Roger Federer. Švajčiar do Tokia nepríde, v auguste oslávi štyridsiatku a je iba málo pravdepodobné, že by o tri roky ešte hral.

Djokovič tiež stále čaká. Jeho jediná medaila prišla v časoch, keď mal na konte jediný grandslamový titul a nemal za sebou ani jediný týždeň ako svetová jednotka.

V roku 2008 bol bronzový. V roku 2012 v boji o tretie miesto nestačil na Juana Martína del Potra.