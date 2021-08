Kúsok mojej zlatej medaily patrí aj Slovensku, vraví Benčičová

Jej rodina pochádza zo Slovenska, no ona sa narodila vo Švajčiarsku, ktoré aj reprezentuje. Získať zlato z olympijskej dvojhry sa nepodarilo ani jej dvom legendárnym krajanom Rogerovi Federerovi a Martine Hingisovej.

"Roger mi písal pred každým zápasom. Veľmi ma to nakoplo. Keď mi napísal pred finále, že je skvelý deň splniť si svoje sny, videla som to tiež tak," priznala na tlačovej konferencii v Bratislave.

Nechcela chytiť Štefečekovej medailu

Na olympiáde mala kontakt aj so slovenským tímom. Krátko predtým, ako vyhrala Benčičová, vybojovala zlato pre Slovensko strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková. Tenistka sa s ňou stretla a osobne jej zagratulovala.

Keď prišla za slovenskou šampiónkou v trape, všetci okolo nej ju presviedčali, aby si pozrela zlatú medailu, prípadne ju aj chytila. "Som veľmi poverčivá, nechcem sa na medailu ani pozerať," hovorí.

Po presviedčaní z okolia však napriek svojmu názoru spravila výnimku. "Vtedy som si povedala: no, keď to teraz nevyjde..." dodáva so smiechom.