Na úspech si musela počkať, pomohla aj videoanalýza. Talianka s poľskými koreňmi ohúrila Paríž

Dvadsaťosemročná Talianka sa prvýkrát v kariére prebojovala do semifinále grandslamového turnaja a naviazala tak na svoje slávnejšie krajanky. Zopakovať ich výsledky môže naviac aj v semifinále.

Síce v druhom kole boli len tri (Paoliniová, Cocciarettová a Erraniová) oproti ôsmim mužom (Sinner, Musetti, Arnaldi, Cobolli, Darderi, Fognini, Sonego a Zappieri), do semifinále sa však dostal jeden zástupca každého pohlavia.

Na svojej ceste do singlového semifinále nemala najťažšie súperky (Savilleová, Baptisteová, Andreescuová a Avanesyanová) až do štvrťfinále, v ktorom zaskočila štvorku svetového rebríčka Jelenu Rybakinovú. Zaistila si tak okrem premiérového semifinále aj posun do TOP 10.

VIDEO: Zostrih zápasu Jasmine Paoliniová - Jelena Rybakinová