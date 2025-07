Vedel zdolať aj najlepších, no najväčším súperom si bol on sám. Koniec kariéry načasoval dokonale

Talian oznámil koniec na tlačovej konferencii v All England Clube.

LONDÝN. Tenisový svet sa nedávno stal svedkom dojemného lúčenia. Jedna z najviditeľnejších postáv tohto športu, Fabio Fognini, oznámil svoj odchod do športového dôchodku .

Pôvodne neplánoval skončiť práve teraz. Predtým naznačoval, že by mohol odísť neskôr, s ideálnou predstavou rozlúčky na turnaji v Monte Carle v budúcom roku.

Zároveň to bola reakcia aj na ďalšiu skutočnosť. Jeho telo v posledných rokoch trpelo zraneniami, čo by predĺžené "rozlúčkové turné" urobila náročným.

Na to nadväzovala kreativita, enormná vášeň a schopnosť produkovať momenty a údery, ktoré fascinovali nielen fanúšikov, ale aj hráčov.

Preto sa teraz hlbšie ponoríme do kariéry hráča, ktorý neustále vzdoroval konvenciám. Fognini bol skutočným umelcom na kurte, ktorého záblesky geniality boli však často prepletené s kontroverznými výbuchmi.

V máji 2004 sa dostal na 8. miesto juniorského rebríčka a postúpil do štvrťfinále juniorských súťaží na Australian Open aj Roland Garros. Profesionálnu kariéru odštartoval titulmi na okruhu Futures v roku 2005.

Toto nepredvídateľné správanie ale prispievalo k jeho nekonzistentnosti. A to bolo určujúcou charakteristikou jeho bohatej kariéry.

Prvý veľký prelom prišiel v roku 2011, keď sa prebojoval do štvrťfinále Roland Garros. Stal sa tak prvým talianskym tenistom od roku 1995, ktorý dosiahol takýto výsledok. Svoj prvý singlový titul na ATP získal v Stuttgarte v roku 2013, vzápätí pridal ďalší v Hamburgu.

O rok neskôr sa po prvý raz kvalifikoval do hlavnej súťaže na ATP Tour a zaznamenal prvé víťazstvá na najvyššej úrovni. Rok 2007 zakončil premiérovo v TOP 100 rebríčka.

V tom istom roku sa ako 32-ročný prvý raz prebojoval do TOP 10 rebríčka ATP. Stal sa tak najstarším hráčom, ktorý to dokázal od vzniku rebríčka v roku 1973. Jeho kariérnym maximom bolo 9. miesto.

Historické víťazstvo z neho urobilo prvého Taliana, ktorý ovládol turnaj tejto kategórie. O to výnimočnejšie bolo, že na ceste za titulom zdolal "kráľa antuky" Rafaela Nadala. Tento triumf spečatil jeho status špecialistu na antuku.

Spolu s krajanom Simonom Bolellim vyhrali Australian Open 2015. Bolo to prvé talianske grandslamové víťazstvo vo štvorhre mužov od roku 1959.

VIDEO: Zostrih zápasu Fabio Fognini - Rafael Nadal (US Open 2015)

Vrcholom kariéry bolo jeho pamätné päťsetové víťazstvo s Nadalom na US Open 2025. Bola to vzácna príležitosť, pretože Nadal vtedy prvýkrát prehral grandslamový zápas po tom, čo viedol 2:0 na sety.

VIDEO: Zostrih zápasu Fabio Fognini - Andy Murray (US Open 2015)

Ďalej môžeme spomenúť napríklad urážku hlavnej rozhodkyne na US Open 2017. Tento vážnejší incident viedol k jeho diskvalifikácii zo štvorhry a k dvojročnej podmienke od Grand Slam Boardu.

Medzi jeho najznámejšie incidenty rozhodne patrí wimbledonský komentár o „bombe“. Počas zápasu v All England Clube v roku 2019 bolo počuť Fogniniho, ako hovorí, že si praje, aby „na klub vybuchla bomba“.

Menej známy incident zahŕňal jeho pokrikovanie talianskych, údajne homofóbnych nadávok na vlastnú adresu počas zápasu na olympijských hrách v Tokiu.

Neskôr sa verejne ospravedlnil prostredníctvom príspevku na Instagrame a následne nosil dúhové oblečenie na niekoľkých turnajoch, čím demonštroval verejnú snahu o nápravu.

Napriek jeho dobre zdokumentovanej nestálej povahe na kurte, tí, ktorí ho poznali dôverne, ho často opisovali inak.

Napríklad Claudio Pistolesi, bývalý hráč, ktorý Fogniniho poznal od detstva, ho opísal ako "neuveriteľne láskavého a veľkorysého človeka".

Dalo by sa tak povedať, že viac bojoval sám so sebou ako so svojimi súpermi. Jeho vášnivé, často vulgárne výbuchy, potvrdzovali tú jedinečnosť, ktorú si udržal napriek - alebo možno práve vďaka - svojmu temperamentu.

Sám na rozlúčkovej tlačovej konferencii povedal, že by si spätne želal, aby sa s rozhodcami toľko nehádal.