Trinásty deň MS: Už nemôžeme byť žiaci, mrzelo Hudáčka. Gudas si vyslúžil pochvalu od Tkachuka

„Je to veľké sklamanie, prehrali sme štvrťfinále a sezóna sa pre nás skončila. Mohli sme urobiť lepší výsledok, nielen teraz, ale už v základnej skupine. Som sklamaný, ale taký je hokej,“ vravel obranca Martin Fehérváry.

„Na to, aby sme prešli do semifinále, nemáme ešte skúsenosti. Musíme hrať veľa takýchto zápasov, aby sme pochopili ako a kedy. Postupne budeme na tom pracovať. Štvrťfinále je dobré, minulý rok sme sklamaní, že to nevyšlo,“ pridal svoj pohľad Peter Cehlárik.

VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji 2024