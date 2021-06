Čo čaká popradský futbal? V hre sú dve možnosti. Jednou z nich je bankrot

V šachu ich drží bývalý prezident FK Poprad Roman Dvorčák. On je teraz na ťahu. A záleží len na ňom, či klubu zasadí mat.

Hoci v stredu podvečer si za stôl sadli toľkí, že by z nich bolo možné vyskladať veľmi slušný základ celej jedenástky na trávniku, zásadnú odpoveď neponúkol ani jeden.

Peniaze za pôžičky chce naspäť

V tejto chvíli existujú dva scenáre, ako to dopadne.

Popradskí futbalisti vypadli z druhej ligy do tretej. Budú ju vôbec hrať? (Zdroj: facebook FK Poprad)

Táto situácia podľa neho komplikuje nielen čerpanie dotácie od mesta, ale aj pritiahnutie potenciálnych nových sponzorov do klubu.

„Bývalého prezidenta sme niekoľkokrát vyzývali, aby sa vyjadril k výške pôžičiek. Zatiaľ máme len ústny prísľub, že ich nebude žiadať do konca roka,“ priblížil manažér FK Poprad Roman Pazúr.

Dvorčák sa môže svojich pohľadávok vzdať. V takom prípade by A-mužstvo Popradu pokračovalo v skromnejších podmienkach v III. lige Východ a mládežnícke tímy by naďalej hrávali najvyššie súťaže.

„Peniaze do klubu prúdili formou pôžičiek, ktoré boli splatné k 31. decembru 2020. To znamená, že klub je zadlžený a bez vysporiadania dlhu nemá šancu prežiť. Pretože nik doň nevstúpi,“ vysvetlil člen správnej rady a zástupca rodičov Pavel Orság.

Pán Dvorčák bol enormne zainteresovaný do diania FK Poprad, tak verím, že mu záleží na jeho ďalšej existencii,“ vyhlásil Lajčák.

S týmto prevádzkovým dlhom by sme sa vysporiadať vedeli. S väčšinou týchto ľudí sme už hovorili a niečo sme už splatili,“ prezradil Pazúr.

Nevyplatené mzdy sa začali nabaľovať už v dobe, kedy ešte Poprad bojoval o postup do Fortuna ligy.

Aj v prípade ústretového gesta zo strany bývalého šéfa, by bol klub naďalej v ťažkej situácii.

Možným riešením ako zachovať popradský futbal na čo najvyššej úrovni by v takomto prípade mohla byť dohoda s neďalekým FK Vysoké Tatry. Ten momentálne účinkuje v V. lige Podtatranskej.

Dorastenci by prišli o štatút akadémie i o výraznú finančnú podporu zo strany Slovenského futbalového zväzu.

V prípade katastrofického scenára by seniorský i mládežnícky futbal padol o niekoľko úrovni nižšie.

Potrebujeme podpis k oddialeniu jeho pôžičiek. Bez toho sa nepohneme ďalej a klub bude možno do dvoch-troch týždňov nútený ísť do bankrotu. Čas uteká rýchlo,“ priznal súčasný prezident FK Poprad Stanislav Šesták.

Výborné podmienky, chýba však klub

Núka sa otázka, či oddialenie Dvorčákových pôžičiek o pol roka nie je len predĺženie súčasnej agónie.

„Alfou a omegou je udržanie si mládežníckej akadémie. Aj za cenu tohto rizika. O polrok sa to možno o krok posunie. Toto je naša hlavná motivácia. Nechceme, aby padlo to, čo sa tu roky budovalo,“ skonštatoval Orság.

„Verím, že Poprad nepadne tak, že by mal ísť hrať najnižšiu súťaž. Pre 50-tisícové mesto by to bola tragédia,“ poznamenal dlhoročný tréner a súčasný viceprezident klubu Stanislav Koch.