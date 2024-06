Slovan pred novou sezónou zbrojí. Ohlásil posilu z MS v Česku (Sportnet podcast)

Vypočujte si Sportnet novinky, ranný športový podcast portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa v športovom svete stalo.

Nemecký tím bol väčšinu zápasu lepším tímom, ale doplatil na zahodené šance. O góly Realu sa postarali v druhom polčase Dani Carvajal a Vinícius Júnior.

Po záverečnom hvizde mali viacerí hráči Dortmundu slzy v očiach, Marcel Sabitzer označil prehru ako najtrpkejšiu vo svojej kariére. Jeho spoluhráči na tom neboli inak. "Je to brutálne," povedal Emre Can. Füllkrug ho doplnil: "Veľmi to bolí."