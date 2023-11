Šéf FIFA si naplní kapsy, MS zorganizuje Saudská Arábia (podcast Sportnet)

Vypočujte si Sportnet novinky, ranný športový podcast portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa v športovom svete stalo.

Aj keď by si našli svoje miesto v TOP desiatke, toto je zoznam hostiteľov futbalového sviatku majstrovstiev sveta. V roku 2034 sa totižto uskutočnia v Saudskej Arábii.

O turnaj sa v spomínaný rok zaujímali aj krajiny ako napríklad Španielsko, Argentína či Uruguaj.

Prezident FIFA Gianni Infantino na Instagram napísal: „Tri edície, päť kontinentov a desať krajín... To robí futbal skutočne globálnym.” To teda áno, s týmto tvrdením by určite súhlasila aj jeho peňaženka.

Viac k téme:

Nováčika povedie bývalý tréner Slovana

Ako sme už nedávno naznačili, novým trénerom futbalistov FC Košice sa stal Ján Kozák ml. S vedením nováčika Niké ligy podpísal zmluvu na dva a pol roka.