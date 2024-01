Rekordéra Stavjaňu zverenci nepotešili. Spišiaci sa zasa o rekord pripravili sami (Sportnet podcast)

Vypočujte si Sportnet novinky, ranný športový podcast portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa v športovom svete stalo.

Škoda, že mu ho jeho zverenci nezlepšili, keďže proti poslednému celku tabuľky prehrali 1:4. Každopádne, Spišiaci nebodovali naplno ani v nedeľu proti Trenčínu, s ktorým vyhrali až po predĺžení.

Reakcie trénera Spišiakov Vlastimila Wojnara a asistenta trénera Trenčína Branka Radivojeviča nájdete v podcaste.

Košičania zasa v piatkovom derby ukončili bratislavskému Slovanu šesťzápasovú šnúru výhier. Jedinými tímami, ktoré uspeli v oboch kolách, boli 2. Poprad a 3. Košice.

Šatan najvyššie umiestneným Slovákom

Skautingové oddelenie NHL vydáva pravidelne začiatkom sezóny prvý odhad smerom k draftu, v ktorom najlepších dostupných hráčov rozdeľuje na výkonnostné triedy.

V januári následne prichádzajú prvé rebríčky, ktoré sa delia podľa pôsobiska a pozícií. Ktorí slovenskí hokejisti obsadili medzi Európanmi najvyššie pozície?

Najvyššie sa umiestnil Miroslav Šatan ml. a to na 50. mieste. Dvojmetrový útočník pre chorobu chýbal slovenskému výberu do 18 rokov na Hlinka Gretzky Cupe, no na ďalších reprezentačných turnajoch stihol skautov zaujať. Na klubovej úrovni nastupuje prevažne za juniorku Slovana Bratislava.