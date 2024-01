Preddraftové rebríčky sú známe. Dominuje Kanaďan, zo Slovákov zaujal Šatanov syn

NEW YORK. Skautingové oddelenie NHL vydáva pravidelne začiatkom sezóny prvý odhad smerom k draftu, v ktorom najlepších dostupných hráčov rozdeľuje na výkonnostné triedy.

Medzi brankármi obsadil prvú priečku Fín Kim Saarinen pred svojim krajanom Eemilom Vinnim. Na šiestom mieste sa umiestnil slovenský brankár Martin Haronik, ktorý pôsobí v projekte reprezentácie do 18 rokov.

Dvojmetrový útočník pre chorobu chýbal slovenskému výberu do 18 rokov na Hlinka Gretzky Cupe, no na ďalších reprezentačných turnajoch stihol skautov zaujať. Na klubovej úrovni nastupuje prevažne za juniorku Slovana Bratislava.

Zo Slovákov sa umiestnil najvyššie Miroslav Šatan ml. a to na 50. mieste.

Jakub Chromiak a Tobias Pitka boli v prvotnom hodnotení skautov priradení do výkonnostnej triedy C (prognozovaný draft v nižších kolách), no tentoraz ich skauti zo svojich zoznamov vyškrtli.

Do rebríčka sa z ich krajanov dostal iba hráč, ktorý bol dostupný na posledných dvoch draftoch, ale nikto si ho nevybral. Peter Repčík bol ako overager zaradený na 154. miesto zoznamu.

Podobná situácia je medzi brankármi. Tiež sa tam nachádza jedno slovenské meno a znova sa jedná o overagera, keďže vzhľadom na vek už mohol byť draftovaný.

Na 27. priečke je medzi severoamerickými brankármi Samuel Urban. Prvú pozíciu obsadil Kanaďan Carter George.

VIDEO: Samuel Urban v akcii počas vývojového kempu Montreal Canadiens