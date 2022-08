Výber šéfredaktora: Plzeň si nezaslúži umrieť a prečo Škrtel vydrží maximálne rok

Športu zdar

Plzeň sníva futbalový sen

Tentoraz ponúkame štyri príbehy z futbalových trávnikov. Futbalisti Viktorie Plzeň vybojovali pre svoj klub (a áno, ani hráči neobídu na sucho) vďaka postupu do skupinovej fázy Ligy majstrov milióny eur a pre svojich fanúšikov vybavili tri nezabudnuteľné večery, alebo vlastne až šesť.

Ich súperom v najprestížnejšej klubovej súťaži budú FC Barcelona, Bayern Mníchov a Inter Miláno. Vyzerá to dramatický príbeh so šťastným koncom. Prečo si fanúšikovia Plzne spievali tento týždeň kultovú pieseň z filmu Vrchní, prchni! Severní vítr je krutý, prečo klubu hrozil krach a ako je na tom český majster v porovnaní so slovenským, si prečítajte v texte reportéra Sportnetu Pavla Spála.