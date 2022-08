Útočník Škrtel a zápas Demjata – Ráztočno? Šesták: Nešetril by som ho

Čo hovoríte na to, že Martin Škrtel nastupuje za Ráztočno?

´Škrťo´ bol stále lokálpatriot. To, čo vravel - že ak sa vráti na Slovensko, tak jedine do Trnavy a potom naspäť do Ráztočna, ku chlapcom s ktorými začínal - aj splnil. Dodržal svoj sľub i sen zároveň. Akurát som prekvapený ako rýchlo to išlo, pretože viem, aké mal zdravotné problémy a ako sa s tým trápil.

Je super, že na jeho návrat domov sa prišlo pozrieť takmer dvetisíc ľudí. Prilákal divákov a postaral sa o pekný zážitok pre všetkých.