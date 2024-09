Ako sledovať zápasy Slovanu Bratislava v Lige majstrov?

Výhodná časovo limitovaná ponuka od DIGI

Už len do 8. októbra je možné využiť limitovanú ponuku na programové balíčky TV cez internet. Len za 1 € na prvé tri mesiace získate bohatú programovú ponuku a extra balík Premium šport na rovnaké obdobie zadarmo. Nová internetová TV od DIGI ponúka aj 7-dňový archív a možnosť sledovania až na štyroch zariadeniach súčasne. Navyše, vďaka jednoduchej inštalácii si službu zriadite rýchlo a bez ďalších poplatkov. Vyberte si z ponuky TV balíkov od DIGI už dnes a sledujte najlepší svetový šport vo svojej TV.

V ponuke DIGI aj naďalej nájdete obľúbenú službu DIGI GO, ktorá prináša do mobilov a tabletov to najlepšie zo svetového športu. Stačí internetové pripojenie a mobil alebo tablet otvoria dvere k 20 športovým programom vo vysokom rozlíšení. So službou DIGI GO je možné sledovať šport na dvoch zariadeniach súčasne. Službu si jednoducho aktivujete na www.digigo.sk.