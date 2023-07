Hašek je za vylúčenie športovcov z Ruska a Bieloruska z OH 2024, ak verejne neodsúdia ruskú inváziu

PRAHA. Podľa českej hokejovej legendy Dominika Haška by ruskí a bieloruskí športovci mali verejne odsúdiť ruské vojnové ťaženie na území Ukrajiny, v opačnom prípade by nesmeli štartovať na budúcoročných olympijských hrách v Paríži. Olympijský šampión z Nagana 1998 tvrdí, že v opačnom prípade by účasť športovcov viedla k "obrovskej propagácii ruskej vojny". Hašek: Každý vie, odkiaľ tí športovci sú Niekdajšia hviezda zámorskej NHL je prominentným a hlasným kritikom odporúčania Medzinárodného olympijského výboru (MOV), aby Rusi a Bielorusi súťažili na medzinárodných súťažiach ako neutrálni športovci.

"Každý vie, odkiaľ tí športovci sú. Predstavovali by agresívnu, imperialistickú vojnu a s ňou spojené zločiny a zabíjanie," povedal Hašek v rozhovore pre agentúru AP a doplnil, že by to bolo ako dodávať Rusku tanky, lietadlá a muníciu.

MOV a jeho prezident Thomas Bach prezentovali aj definíciu neutrality - pod päť kruhov by smeli iba športovci, ktorí od začiatku invázie vo februári 2022 verejne nepodporujú vojnu ani nie sú zmluvne s armádou, pričom by štartovali bez vlajky, hymny alebo národných farieb. Definitívu však MOV nechala na jednotlivé medzinárodné federácie. Podľa MOV je diskrimináciou vylúčenie športovcov len na základe ich pasov.

Nestačí podľa neho len podpis vyhlásenia "Som presvedčený, že my všetci, celý demokratický svet, musíme urobiť všetko pre to, aby sme za súčasných podmienok zabránili účasti ruských a bieloruských športovcov," pokračoval Hašek. OH v Paríži sa začnú 26. júla 2024. Hašek si myslí, že potrebné by v tomto smere bolo verejné a opakované odsúdenie vojny, nestačil by len podpis vyhlásenia s rovnakým obsahom. Na oplátku by demokratické krajiny mali byť pripravené ponúknuť takým športovcom a ich rodinám azyl a bezpečnosť.

Niekdajší gólman tiež predniesol myšlienku vytvorenia tímu utečencov, čo bola bežná prax na nedávnych olympijských hrách, pretože prijatie športovcov za ruských podmienok by signalizovalo súhlas s inváziou. "Je to neuveriteľná propagácia ruskej vojny a stojí to veľa životov. Je potrebné, aby sme to zastavili," poznamenal. Hašek už dostal pozvánku na pôdu Európskeho parlamentu, v auguste tam dostane šancu prezentovať svoje názory.

Je sklamaný z komisára NHL Bývalý český hokejový brankár je od začiatku ruskej vojenskej invázie na územie Ukrajiny za vylúčenie športovcov z Ruska a Bieloruska z medzinárodného diania, bez úspechu však apeloval na vedenie zámorskej NHL či tenisových okruhov WTA a ATP. Sklamaný zostal z reakcie komisára NHL Garyho Bettmana. "Som z toho veľmi smutný, pretože NHL je stále v mojom srdci," uviedol Hašek, podľa ktorého je NHL čiastočne zodpovedná za to, čo sa deje na Ukrajine, ak nechá hrať hokejistov z Ruska vo svojej súťaži. Doplnil tiež, že bude žiadať profiligu, aby prispela významnou sumou peňazí na povojnovú obnovu Ukrajiny. To isté navrhuje aj pre ďalšie organizácie, ktoré v ostatnom období "nedostavili" Rusov a Bielorusov.