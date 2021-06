Slováci sú stále druhí, Španielsko zarmútili Lewandowski a Moreno

Luis Enrique, tréner Španielska: "Musím si pozrieť a zanalyzovať zápas. Nezanechal v nás najlepší pocit. Boli sme dominantný tím, ale nestačilo to na víťazstvo."

Jordi Alba, kapitán Španielska: "Bolo to zlé, skúšali sme to až do konca, ale chýbajú nám góly. Nesmieme stratiť vieru. Sme pod tlakom, ale sme profesionáli. Myslím si, že postúpime ďalej."

Paulo Sousa, tréner Poľska: "Stále hovorím hráčom, aby boli odvážni a ambiciózni. V boji o postup je rozhodujúca mentalita."