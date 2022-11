Flick bol po remíze Nemcov so Španielmi spokojný. Som na hráčov hrdý, vraví

A to aj napriek tomu, že v nedeľňajšom zápase proti Španielsku na MS získali iba bod, ktorý ratovali až v 83. minúte. Nerozhodný výsledok 1:1 mal pre nich mimoriadnu cenu, črtajúca sa prehra by im výrazne skomplikovala možnosti postupu do osemfinále.

"Museli sme niečo zmeniť a som rád, že som splnil to, čo sa odo mňa očakávalo. Nevyvíjalo sa to pre nás dobre, ale ukázali sme veľkú vôľu odčiniť výsledok s Japonskom.

"Dnes to bol špeciálny deň. Nie preto, že sme hrali s Nemeckom, ale preto, že moja dcéra Xana by mala 13. narodeniny. Láska, kdekoľvek si, milujem ťa," odkázal Enrique na sociálnych sieťach. Xana bola jeho najmladšia dcéra, okrem nej má aj syna Pacha (23) a dcéru Siru (22).

Práve Nemci sú na tom bodovo najhoršie, keďže sú na 4. mieste a vo štvrtkovom zápase s Kostarikou (20.00 SEČ) musia jednoznačne zvíťaziť.

V prípade, že potvrdia úlohu favorita a Japonci remizujú so Španielskom, bude dôležité skóre. To majú Nemci v porovnaní s ázijským tímom o jeden gól horšie.

Nemecké víťazstvo v kombinácii s prehrou Japonska by znamenalo ich postup. Španieli sú so 4 bodmi v komfortnejšej situácii, ale zatiaľ bez definitívnej istoty. "Remíza nás posunie do osemfinále a pravdepodobne aj k prvému miestu v skupine. My však budeme hrať na víťazstvo," poznamenal tréner Enrique.

Japonci proti Kostarike nenadviazali na senzačné víťazstvo nad Nemeckom 2:1 a prehrali 0:1. Kostarickým hrdinom sa stal Fuller Spence, ktorý gólom v 81. minúte rozhodol zápas.

Karibský tím je na tom bodovo rovnako ako Japonsko, ale s výrazne negatívnym skóre 1:7 nemá priaznivé vyhliadky na postup.